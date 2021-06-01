США розпродали два мільйони барелів нафти із затриманого іранського танкера
Сполучені Штати отримали 100 млн доларів за продаж близько 2 млн барелів нафти. США захопили нафту на затриманому в лютому танкері Achilleas, підозрюваному в перевезенні іранської нафти.
Танкер під прапором Ліберії був затриманий біля берегів емірату Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку лютого. Пізніше Achilleas перегнали в Техаський Х'юстон.
"Учасники схеми транспортування вантажу намагалися приховати походження цієї нафти шляхом її перевантаження з одного судна на інше, фальсифікації документів та вжиття інших заходів, а також шляхом надання підроблених транспортних накладних з метою введення в оману власників Achilleas щодо зазначеної нафти", - заявили тоді в Мін'юсті США.
За даними американських слідчих, ця нафта належала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і призначалася для продажу Китаю. Сполучені Штати вважають КВІР терористичною організацією.
Таким чином, на думку американської прокуратури, нафта з танкера Achilleas потрапляє під санкційні заходи американських законів з боротьби з тероризмом.
Нагадаємо, 23 березня у Суецькому каналі застряг контейнеровоз Ever Given, заблокувавши при цьому рух інших суден. На входах в Суецький канал утворилися гігантські черги. Блокування також вплинуло на вартість нафти. На розблокування водної магістралі пішло понад тиждень.
Після цього влада Єгипту заявила, що отримані збитки від блокування Суецького каналу оцінюються в мільярд доларів. Каїр також хоче отримати компенсацію від власника контейнеровоза, тому судно зараз під арештом.