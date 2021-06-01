США розпродали два мільйони барелів нафти із затриманого іранського танкера

Сполучені Штати отримали 100 млн доларів за продаж близько 2 млн барелів нафти. США захопили нафту на затриманому в лютому танкері Achilleas, підозрюваному в перевезенні іранської нафти.

Про про це повідомляє Associated Press .

Танкер під прапором Ліберії був затриманий біля берегів емірату Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку лютого. Пізніше Achilleas перегнали в Техаський Х'юстон.

"Учасники схеми транспортування вантажу намагалися приховати походження цієї нафти шляхом її перевантаження з одного судна на інше, фальсифікації документів та вжиття інших заходів, а також шляхом надання підроблених транспортних накладних з метою введення в оману власників Achilleas щодо зазначеної нафти", - заявили тоді в Мін'юсті США.

За даними американських слідчих, ця нафта належала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і призначалася для продажу Китаю. Сполучені Штати вважають КВІР терористичною організацією.

Таким чином, на думку американської прокуратури, нафта з танкера Achilleas потрапляє під санкційні заходи американських законів з боротьби з тероризмом.