В Москві раптово помер посол Росії в США

На 67-му році життя раптово помер надзвичайний і повноважний посол Росії у США Олександр Дарчієв. Причини смерті дипломата наразі не уточнюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.
У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Олександр Дарчієв помер сьогодні, 11 листопада. Інших подробиць у міністерстві не навели.
У МЗС РФ назвали померлого дипломата "блискучим американістом" та зазначили, що він працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики.
До призначення послом у Сполучених Штатах Америки Дарчієв обіймав посаду директора Департаменту Північної Атлантики МЗС РФ, а раніше очолював дипломатичну місію Росії в Канаді.
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Згодом офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що Олександр Дарчієв помер через хронічні проблеми зі здоров'ям.
Смерть дипломата наступила сьогодні в столиці Росії.
Нагадаємо, що це не перша раптова втрата в російському дипломатичному корпусі цього року.
У січні на Кіпрі за загадкових обставин помер посол РФ Олексій Панов, який працював на російську розвідку (ГРУ) та обслуговував шпигунську апаратуру в посольстві й за його межами.
Крім того, у серпні Росія відкликала свого посла з Лондона через військову та фінансову допомогу Великої Британії Україні.
Тоді Андрій Келін залишив посаду, на якій пропрацював сім років, а заміну йому Кремль так і не запропонував.