В Москві раптово помер посол Росії в США

У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Олександр Дарчієв помер сьогодні, 11 листопада. Інших подробиць у міністерстві не навели.

У МЗС РФ назвали померлого дипломата "блискучим американістом" та зазначили, що він працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики.

До призначення послом у Сполучених Штатах Америки Дарчієв обіймав посаду директора Департаменту Північної Атлантики МЗС РФ, а раніше очолював дипломатичну місію Росії в Канаді.

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Згодом офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що Олександр Дарчієв помер через хронічні проблеми зі здоров'ям.

Смерть дипломата наступила сьогодні в столиці Росії.