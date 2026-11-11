В США внезапно скончался посол России

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Александр Дарчиев скончался сегодня, 11 ноября. Других подробностей в министерстве не привели.

В МИД РФ назвали умершего дипломата "блестящим американистом" и отметили, что он работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

До назначения послом в Соединенных Штатах Америки Дарчиев занимал должность директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ, а ранее возглавлял дипломатическую миссию России в Канаде.