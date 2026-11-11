В США внезапно скончался посол России

На 67 году жизни внезапно умер чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев. Причины смерти дипломата пока не уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Александр Дарчиев скончался сегодня, 11 ноября. Других подробностей в министерстве не привели.
В МИД РФ назвали умершего дипломата "блестящим американистом" и отметили, что он работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.
До назначения послом в Соединенных Штатах Америки Дарчиев занимал должность директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ, а ранее возглавлял дипломатическую миссию России в Канаде.
Напомним, что это не первая внезапная потеря в российском дипломатическом корпусе этого года.
В январе на Кипре при загадочных обстоятельствах скончался посол РФ Алексей Панов, работавший на российскую разведку (ГРУ) и обслуживавший шпионскую аппаратуру в посольстве и за его пределами.
Кроме того, в августе Россия отозвала своего посла из Лондона из-за военной и финансовой помощи Великобритании Украине.
Тогда Андрей Келин покинул пост, на котором проработал семь лет, а замену ему Кремль так и не предложил.