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В США внезапно скончался посол России

20:10 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Александр Дарчиев (росСМИ)

На 67 году жизни внезапно умер чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев. Причины смерти дипломата пока не уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Александр Дарчиев скончался сегодня, 11 ноября. Других подробностей в министерстве не привели.

В МИД РФ назвали умершего дипломата "блестящим американистом" и отметили, что он работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

До назначения послом в Соединенных Штатах Америки Дарчиев занимал должность директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ, а ранее возглавлял дипломатическую миссию России в Канаде.

Напомним, что это не первая внезапная потеря в российском дипломатическом корпусе этого года.

В январе на Кипре при загадочных обстоятельствах скончался посол РФ Алексей Панов, работавший на российскую разведку (ГРУ) и обслуживавший шпионскую аппаратуру в посольстве и за его пределами.

Кроме того, в августе Россия отозвала своего посла из Лондона из-за военной и финансовой помощи Великобритании Украине.

Тогда Андрей Келин покинул пост, на котором проработал семь лет, а замену ему Кремль так и не предложил.

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