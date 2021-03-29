В США работают над стандартами паспортов вакцинации

По сообщению газеты, для людей, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность распечатать паспорт.

Ключевую роль в разработке проекта занимают Белый дом и координатор президента США по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс. За реализацию отвечают Минздрав США и офис координатора по информационным технологиям в здравоохранении.

Напомним, единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

В конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности предоставлять льготы для вакцинированных от коронавируса людей, но не сразу.