UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США работают с Польшей над возможностью передачи Украине истребителей, - CNN

Автор: Александр Белоус

США работают с Польшей над возможностью передачи Варшавой истребителей Украине, а также проводят консультации с другими союзниками. Информацию об этом подтвердил представитель Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в его страну.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", сказал представитель Белого дома, который не стал уточнять, какие варианты рассматриваются.

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты будут переброшены из Польши в Украину.

Два депутата Конгресса США, участвовавшие в разговоре с украинским президентом в Zoom в субботу, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда вы (США, - ред.) разрешите это".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольша