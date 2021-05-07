В США пытались ограбить банк: пять человек оказались в заложниках

В городе Сент-Клауде, штат Миннесота, США, неизвестные пытались ограбить банк Wells Fargo. Они взяли несколько человек в заложники.

По последним данным, четверых удалось освободить. О пострадавших не сообщается. "Мы можем подтвердить наличие заложников в южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауд <...> Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании", - заявила пресс-секретарь банка Стейси Шиллер. \

В плену оказались пять человек, все они являются сотрудниками банка.

Напомним, не так давно в один из филиалов "Банка Грузии" в Тбилиси ворвался вооруженный человек. Он взял находившихся там людей в заложники. Злоумышленник действовал в одиночку. Кроме того, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia. У преступника были при себе автомат и граната.

Также в декабре 2020 года в Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Предварительно, нападавшим являлся руководитель компании, а среди заложников - его жена.