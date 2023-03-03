США проводять навчання для ЗСУ напередодні нової фази війни з Росією, - Reuters

Багатоденні командно-штабні навчання проводилися на базі військових ігор на базі армії США у Вісбадені у Німеччині, яку у четвер відвідав найвищий військовий офіцер США генерал армії Марк Міллі.

Офіційні особи США відмовилися говорити про потенційні сценарії бойових дій, які українські військові вивчали.

При цьому уточнюється, що навчання включають розумові вправи для оцінки можливих військових дій.

"Ніхто не каже українцям, йдіть ліворуч чи праворуч, робіть те чи це. Це не робота міжнародної спільноти", - сказав Міллі.

Генерал Дерріл Вільямс, командувач армії США в Європі, похвалив десятки українських військовослужбовців, які були присутні на навчаннях, сказавши, що вони "дуже хороші".

Нагадаємо, що українські військові прибули до Оклахоми (США) для участі в навчаннях щодо використання системи протиракетної оборони Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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