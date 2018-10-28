ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США проводят консультации с европейскими союзниками по ДРСМД, - Мэттис

Новости » Политика    28.10.2018 - 23:53
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

В Чехии считают выход США из ДРСМД "плохой новостью"

Соединенные Штаты Америки проводят консультации со своими европейскими союзниками по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые призывают Вашингтон не выходить из договора. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Прагу, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами, я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я сказал, консультации продолжаются", - сообщил Мэттис журналистам.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что выход США из ДРСМД - "плохая новость" и может привести к "холодной войне".

"Это, конечно, плохая новость, мы сожалеем об этом. Мы возвращаемся ко временам холодной войны. Мы должны общаться с Россией", - считает Бабиш.

Мэттис в своб очередь анонсировал встречу министров НАТО в Брюсселе в декабре.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Комитет ООН проголосовал против рассмотрения проекта резолюции РФ по ДРСМД В Кремле заявили, что выход США из ДРСМД спровоцирует начало гонки вооружений
Новости Украины ПентагонЕвропаракетаДжеймс Мэттис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь