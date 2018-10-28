США проводять консультації з європейськими союзниками з ДРСМД, - Меттіс

Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)

У Чехії вважають вихід США з ДРСМД "поганою новиною"

Сполучені Штати Америки проводять консультації зі своїми європейськими союзниками щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), які закликають Вашингтон не виходити з договору. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час візиту до Праги, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми проводимо консультації з нашими європейськими колегами, я говорив про це напередодні з міністром оборони Німеччини, і, як я сказав, консультації тривають", - повідомив Меттіс журналістам.

вВодночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що вихід США з ДРСМД - "погана новина" і може призвести до "холодної війни".

"Це, звичайно, погана новина, ми шкодуємо про це. Ми повертаємося до часів холодної війни. Ми повинні спілкуватися з Росією", - вважає Бабіш.

Меттіс своєю чергою анонсував зустріч міністрів НАТО в Брюсселі в грудні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили можливість подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.