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У США перевіряють дії Instagram у справі про залучення в соцмережу дітей

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Вашингтон, П'ятниця 19 листопада 2021 04:25
У США перевіряють дії Instagram у справі про залучення в соцмережу дітей Фото: прокурори в США проводять перевірку дій Instagram (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У США розслідують діяльність компанії Meta. Прокуратури перевіряють дії Instagram через залучення в соцмережу дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт генпрокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс сьогодні оголосила, що вона спільно з групою генеральних прокурорів країни розслідує дії Meta Platforms в рамках просування соціальної мережі Instagram серед дітей та молоді.

Група прокурорів вивчає можливе порушення з боку Meta законів штату про захист прав споживачів, а також намагається з'ясувати, чи піддала компанія суспільство ризику.

Даний розгляд, як пояснюється в пресреліз, націлений на перевірку методів, які компанія використовує для збільшення частоти і тривалості взаємодії молодих користувачів з Instagram.

У вересні компанія Facebook, пізніше перейменована в Meta, заявила про припинення роботи над додатком Instagram Kids - версією однойменної соціальної мережі для дітей молодше 13 років.

У 2020 році мобільний додаток Instagram став одним з найпопулярніших у світі.

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