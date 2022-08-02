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США провели успішну контртерористичну операцію: що відомо

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Вівторок 02 серпня 2022 01:25
США провели успішну контртерористичну операцію: що відомо Фото: Лідер "Аль-Каїди" Айман аль-Завахірі (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати провели контртерористичну операцію, в ході якої вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Його ліквідували ударом безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Варто зазначити, що в американському уряді наразі не підтвердили цієї інформації.

Своєю чергою у Білому домі вказали, що президент США Джо Байден виступить о 02:30 (за Києвом) зі заявою про "успішну контртерористичну операцію" проти "Аль-Каїди" в Афганістані.

Що відомо про Завахірі

Завахірі нещодавно виповнився 71 рік. Спершу він був особистим лікарем Усами бен Ладена, а потім став лідером "Аль-Каїди".

Держдеп США пропонував винагороду в розмірі до 25 млн доларів за інформацію, що безпосередньо веде до затримання Завахірі.

Нагадаємо, глава Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США. ФБР відстежує їх діяльність.

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