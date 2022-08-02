США провели успішну контртерористичну операцію: що відомо
Сполучені Штати провели контртерористичну операцію, в ході якої вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Його ліквідували ударом безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Варто зазначити, що в американському уряді наразі не підтвердили цієї інформації.
Своєю чергою у Білому домі вказали, що президент США Джо Байден виступить о 02:30 (за Києвом) зі заявою про "успішну контртерористичну операцію" проти "Аль-Каїди" в Афганістані.
Що відомо про Завахірі
Завахірі нещодавно виповнився 71 рік. Спершу він був особистим лікарем Усами бен Ладена, а потім став лідером "Аль-Каїди".
Держдеп США пропонував винагороду в розмірі до 25 млн доларів за інформацію, що безпосередньо веде до затримання Завахірі.
Нагадаємо, глава Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США. ФБР відстежує їх діяльність.