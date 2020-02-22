США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе

Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны Российской Федерации по Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Как отмечается, учения прошли на военной базе в Небраске. В них приняли участие глава Пентагона Марк Эспер и конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберри.

Российское Министерство иностранных дел осудило обработки американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России. При этом в ведомстве добавили, что Соединенные Штаты начали крайне опасную игру.

Напомним, в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин направил письма лидерам стран НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В ответ НАТО обвинило РФ в нарушении договора о ликвидации ДРСМД.

Также сообщалось, что в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращение действия договора о ракетах средней и малой дальности. В частности, Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.