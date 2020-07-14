В США провели первую за 17 лет федеральную смертную казнь

Фото: Дэниел Льюис Ли (cnn.com)

В Индиане казнили Дэниела Льюиса Ли

В американском штате Индиана провели первую за 17 лет в США смертную казнь на федеральном уровне. Смертельную инъекцию ввели осужденному за пытки и убийство семьи из троих человек 47-летнему Дэниелю Льюису Ли.

Об этом сообщает BBC.

Смертный приговор был приведен в тюрьме города Терре Хот во вторник, 14 июля, рано утром по местному времени. При этом казнь откладывали с декабря месяца.

Ли был осужден за убийство троих членов семьи, которое он осуществил в 1996 году в Арканзасе. При этом накануне казни некоторые родственники его жертв выступили против казни.

В Соединенных Штатах смертная казнь узаконена на федеральном уровне и уровне отдельных штатов. Верховный суд еще в 1972 году отменил проведение смертных казней на обоих уровнях, однако в 1976 году позволило казни на уровне штатов. На федеральном уровне смертные казни были разрешены с 1988 года. За этот период к смертным казням по федеральным законам были приговорены 78 человек, однако лишь трое были казнены. Сейчас в тюрьмах содержатся 62 заключенных, ожидающих казни.

Последняя федеральная казнь проводилась в США еще в 2003 году. Сейчас в Штатах на протяжении июля-августа планируют провести еще три федеральные казни.

Отметим, также в США практикуется смертная казнь на уровне штатов. Так, за 2019 год казни были проведены в семи штатах - Техас (9), Алабама (3), Джорджия (3), Теннеси (3), Флорида (2), Миссури (1) и Южная Дакота (1).

Напомним, в США восстановили проведение смертной казни на федеральном уровне в июле 2019 года.

При этом несколько раз Верховный суд США отказывался возвращать смертную казнь на федеральном уровне.