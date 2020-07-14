У США провели першу за 17 років федеральну смертну кару

Фото: Деніел Льюїс Лі (cnn.com)

В Індіані стратили Деніела Льюїса Лі

В американському штаті Індіана провели першу за 17 років у США смертну кару на федеральному рівні. Смертельну ін'єкцію ввели засудженому за тортури і вбивство сім'ї з трьох осіб 47-річному Денієлю Льюїсу Лі.

Про це повідомляє BBC.

Смертний вирок був приведений у в'язниці міста Терре Хот у вівторок, 14 липня, рано вранці за місцевим часом. При цьому кара відкладали з грудня місяця.

Чи був засуджений за вбивство трьох членів сім'ї, яке він здійснив у 1996 році в Арканзасі. При цьому напередодні страти деякі родичі його жертв виступили проти страти.

У Сполучених Штатах смертну кару узаконена на федеральному рівні та рівні окремих штатів. Верховний суд ще у 1972 році скасував проведення страт на обох рівнях, однак у 1976 році дозволило кари на рівні штатів. На федеральному рівні страти були дозволені з 1988 року. За цей період до смертних страт по федеральним законам були засуджені 78 осіб, проте лише троє були страчені. Зараз у в'язницях утримуються 62 ув'язнених, які очікують страти.

Остання федеральна страта проводилася в США ще в 2003 році. Зараз у Штатах протягом липня-серпня планують провести ще три федеральні страти.

Зазначимо, також у США практикується страта на рівні штатів. Так, за 2019 рік страти були проведені в семи штатах - Техасі (9), Алабама (3), Джорджія (3), Теннесі (3), Флорида (2), Міссурі (1) і Південна Дакота (1).

Нагадаємо, у США відновили проведення смертної кари на федеральному рівні в липні 2019 року.

При цьому кілька разів Верховний суд США відмовлявся повертати смертну кару на федеральному рівні.