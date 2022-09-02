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В США провели обыски на объектах, которые связаны с олигархом из окружения Путина, - СМИ

Фото: В США провели обыски на объектах, которые связаны с олигархом из окружения Путина (Getty Images )
Автор: Олег Васкив

В США правоохранители провели обыски на объектах, которые, вероятно, принадлежат одному из олигархов президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что туда "нагрянули" представители Федерального бюро расследований, полиции и Службы внутренней безопасности США.

"В одной из многоэтажек в престижном районе Нью-Йорка - Манхэттене и дома в Хэмптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были предприняты в объектах собственности на Фишер-Айленд в Майами", - указывают журналисты.

По данным СМИ, эти здания возможно могут быть связаны с российским олигархом, яхту которого этой весной конфисковали в Испании.

Напомним, в апреле полиция Испании вместе с ФБР обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

К слову, как пишет Associated Press, США ввели санкции против Вексельберга еще в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы.

В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в список ограничений в связи с вторжением России в Украину. Санкции против него ввела и Великобритания.

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