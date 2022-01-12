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Инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет: как это повлияет на финансовые рынки

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Среда 12 января 2022 17:02
Инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет: как это повлияет на финансовые рынки Фото: инфляция в США выросла до максимума за 40 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в США за 2021 год (декабрь к декабрю) выросли на 7,0%. Инфляция ускорилась до максимума с июня 1982 года, и это может укрепить ожидания того, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки уже в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Рекордный рост цен

Экономика США переживает высокую инфляцию, поскольку пандемия COVID-19 нарушает цепочки поставок. Высокая стоимость жизни влияет на рейтинг одобрения президента Джо Байдена. Инфляция значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник в Сенате заявил, что центральный банк США готов сделать все необходимое, чтобы высокая инфляция "не закрепилась".

Денежные рынки в настоящее время оценивают примерно 85% вероятности повышения процентной ставки к марту и в общей сложности не менее трех повышений на четверть пункта к концу года

Экономисты считают, что годовой индекс потребительских цен, вероятно, достиг пика в декабре или, скорее всего, достигнет его к марту. Есть признаки того, что узкие места в поставках начинают исчезать.

Но стремительный рост случаев COVID-19, вызванный вариантом "Омикрон", может замедлить прогресс в направлении нормализации цепочек поставок.

"Первый квартал должен стать пиком инфляции с более низкими ценами на энергоносители и снижением цен на продукты питания и автомобили, что позволит замедлить рост цен до конца года", - сказал Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds в Нью-Йорке.

Повышение ставок ФРС США и потрясения на мировых рынках

Международный валютный фонд уже заявил, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. МВФ заявил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют.

Фонд заявил, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или более слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки.

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