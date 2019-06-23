США провели кибератаку на иранские ракетные системы, - WP

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение наступательных кибератак на компьютерные системы Ирана, используемые для управления пуском ракет. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации собеседников издания, начавшаяся вечером 20 июня атака прорабатывалась сотрудниками киберкомандования США "неделями, если не месяцами".

Источники также подтвердили, что Пентагон предложил осуществить кибератаку после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе в начале июня и ее координировало Центральное командование Вооруженных сил США.

Сообщается, что операция нанесла ущерб системам командования и управления Ирана, но не привела к гибели людей.

В то же время в Белом доме от комментариев отказались.

Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила, что они не обсуждают "операции, разведывательную деятельность и планы в киберпространстве" в целях безопасности.

Напомним, ранее Yahoo со ссылкой на источники сообщило, что киберкомандование Соединенных Штатов провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры.