США провели испытания новой ракеты в Тихом океане

Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщил CNN.

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики (КНР).

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Отмечается, что дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработано с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Напомним,