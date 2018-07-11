В США из-за протестов призвали американцев избегать центра Лондона во время визита Трампа

В дипмисии заявили, что гражданам США необходимо не привлекать к себе внимание и стараться избегать массовых скоплений людей

Посольство США в Британии призвало американцев избегать центра Лондона во время официального визита президента США Дональда Трампа в столицу страны, так как в это время активисты планируют проводить акции протеста. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

В дипмиссии объяснили, что гражданам США необходимо не привлекать к себе внимание и стараться избегать массовых скоплений людей. Также дипломаты уточнили, что различные мероприятия, включая протестные акции, будут проходить в день приезда Трампа в Лондон - 13 июля, а также 12 и 14 июля.

Предполагается, что на эти демонстрации придет большое число людей, а также будут перекрыты несколько улиц.

Напомним, в Брюсселе 7 июля активисты устроили марш "Трампу здесь не рады". В частности, речь идет о визите Трампа по случаю саммита НАТО 11-12 июля.