В США через протести закликали американців уникати центру Лондона під час візиту Трампа

У дипмісії заявили, що громадянам США необхідно не привертати до себе увагу і намагатися уникати масових скупчень людей

Посольство США в Британії закликало американців уникати центру Лондона під час офіційного візиту президента США Дональда Трампа в столицю країни, так як в цей час активісти планують проводити акції протесту. Про це йдеться на сайт дипмісії.

В дипмісії пояснили, що громадянам США необхідно не привертати до себе увагу і намагатися уникати масових скупчень людей. Також дипломати уточнили, що різні заходи, включаючи протестні акції, будуть проходити в день приїзду Трампа в Лондон - 13 липня, а також 12 та 14 липня.

Передбачається, що на ці демонстрації прийде велика кількість людей, а також будуть перекриті кілька вулиць.

Нагадаємо, у Брюсселі 7 липня активісти влаштували марш "Трампу тут не раді". Зокрема, мова йде про візит Трампа з нагоди саміту НАТО 11-12 липня.