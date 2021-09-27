В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Она смогла развить скорость в пять раз выше скорости звука.

Отмечается, что ракета, созданная корпорацией Raytheon Technologies с прямоточным воздушно-реактивным двигателем Northrop Grummann, была запущена с самолета. Она смогла развить скорость в 5 Махов (в пять раз превышающую скорость звука).

"Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей", - сказал глава программы концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) Эндрю Нойдлер.

Цель испытаний заключалась в сборке и последовательном выпуске самолета-носителя с гиперзвуковой ракетой, ее безопасном отделении, запуске маршевого двигателя, а также крейсерском полете. "Все основные задачи тестирования были выполнены", - резюмировали в DARPA.