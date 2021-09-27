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У США пройшли успішні випробування гіперзвукової ракети

Автор: Дмитрий Кузнецов

У США пройшли успішні випробування гіперзвукової ракети. Вона змогла розвинути швидкість в п'ять разів вище швидкості звуку. проєкт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Управління перспективних дослідницьких проєктів при Пентагоні (DARPA).

Відзначається, що ракета, створена корпорацією Raytheon Technologies з прямопотоковим повітряно-реактивним двигуном Northrop Grummann, була запущена з літака. Вона змогла розвинути швидкість в 5 махів (в п'ять разів перевищує швидкість звуку).

"Випробування у вільному польоті HAWC були успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів",- сказав глава програми концепції гіперзвукового повітряно-реактивної зброї (HAWC) Ендрю Нойдлер.

Мета випробувань полягала в складанні і послідовному випуску літака-носія з гіперзвуковою ракетою, її безпечному відділенні, запуску маршового двигуна, а також крейсерському польоті. "Всі основні завдання тестування були виконані", - резюмували в DARPA.

Нагадавши, у квітні в США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

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