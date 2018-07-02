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Интервью

В США прошли испытания гравитационной ядерной бомбы

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 05:07
Фото: Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (US Air Force)
Фото: Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (US Air Force)

Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit

Управляемая ядерная гравитационная бомба B61-12 прошла свою первую серию испытаний в США. Об этом информирует Military.com.

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы.

Сообщается, что 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада были проведены два летных испытания по неядерной системе B61-12. Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон.

"Испытания являются частью серии совместных испытаний, которые призваны продемонстрировать способность самолета доставлять оружие и неядерные функции оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, командующий украинским ВМС сообщил, что флот Украины пополнится двумя десантно-штурмовыми катерами.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, испытания, ядерная безопасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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