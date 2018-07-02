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У США пройшли випробування гравітаційної ядерної бомби

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 05:07
Фото: Бомбардувальник Northrop B-2 Spirit (US Air Force)
Фото: Бомбардувальник Northrop B-2 Spirit (US Air Force)

Бомба без ядерного заряду була скинута зі стратегічного бомбардувальника Northrop B-2 Spirit

Керована ядерна гравітаційна бомби B61-12 пройшла свою першу серію випробувань в США. Про це інформує Military.com.

Військово-повітряні сили США спільно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) провели серію випробувань керованої ядерної бомби.

Повідомляється, що 9 червня на тестовому полігоні Tonopah в штаті Невада були проведені два льотних випробування по неядернiй системі B61-12. Бомба без ядерного заряду була скинута зі стратегічного бомбардувальника Northrop B-2 Spirit.

"Ці кваліфікаційні льотні випробування демонструють, що дизайн B61-12 відповідає системним вимогам і демонструє прогрес програми B61-12 згідно з вимогами національної безпеки", - розповів представник NNSA бригадний генерал Майкл Луттон.

"Випробування є частиною серії спільних випробувань, які покликані продемонструвати здатність літака доставляти зброю і неядерні функції зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, командувач українських ВМС повідомив, що флот України поповниться двома десантно-штурмовими катерами.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, испытания, ядерная безопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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