Около 15 тыс. митингующих вышли на антиправительственные акции

Вечером 12 августа 2018, на третий день акции протеста, в столице Румынии вышло около 15 тыс. человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главное требование митингующих - отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорика Денчилле. В отличие от первого дня, 12 августа 2018 обошлось без столкновений и инцидентов.

Протестующие выкрикивали лозунги "Коррупция убивает!" и "Отставка!". Также митингующие размахивали флагами Румынии, ЕС, США и НАТО.

Антиправительственные акции в Румынии проводятся регулярно с того времени, как к власти пришла партия социал-демократов в 2017 году. Правящая партия провела через парламент изменения в уголовный кодекс, которое смягчает наказание за должностные преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии продолжаются антиправительственные протесты. В какой-то момент на площади появилась группа молодых людей с закрытыми лицами, двое из них попытались убрать барьеры, выставленные полицией, одного из них задержали.