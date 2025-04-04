США пропустят "Рамштайн": Рютте объяснил, что будет с поставками оружия в Украину

США не будут прекращать свою военную помощь Украине на фоне отказа министра обороны Пита Хегсета от участия в "Рамштайне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Марка Рютте.

"И поток американских поставок и американской разведки в Украину продолжается в обычном режиме", - добавил Рютте.

Он напомнил, что на встрече "Рамштайн" теперь будут председательствовать министр обороны Британии Джон Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Генсек подчеркнул, что США не отказываются от участия в подобных инициативах.

Журналист спросил у Рютте, означает ли решение США пропустить встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") отказ от любого участия в инициативах такого рода.

США не будет участвовать в "Рамштайне"

Напомним, несколько дней назад издание Defense News написало, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая запланирована на 11 апреля.

Таким образом, министр обороны США впервые не будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн".

При этом, как писало издание, маловероятно, что Пентагон пришлет высокопоставленных чиновников на такую встречу.

Стоит заметить, что Хегсет участвовал во встрече "Рамштайна" в феврале. Но тогда он был скорее "наблюдателем" - никакой новой военной помощи Украине США не объявляли.

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