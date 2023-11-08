У США пролунав вибух на хімічному заводі: є загроза забруднення повітря

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби. На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження очей або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. Йому надали медичну допомогу через незначні опіки.

Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати місцеву школу та оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу. Також було перекрито шосе.

Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямує у бік району Лівінгстон, і рекомендувало місцевим жителям "негайно" вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.

"На даний момент вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідома", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у січні цього року в американському штаті Нью-Джерсі сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.