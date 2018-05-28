В США произошло ДТП с участием 10 автомобилей, есть погибшие

В ДТП в штате Луизиана погибли 4 человека, еще 13 пострадали

В штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает ABC.

Так, в автомобильной аварии погибли 4 человека, еще 13 получили травмы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи города Ковингтон в юго-восточной части штата. Столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. На месте ДТП начался пожар, несколько транспортных средств почти полностью были уничтожены огнем.

В полиции сообщили, что всего столкнулись 10 машин. Так, трейлер, который вез авокадо, по невыясненным причинам, не смог остановиться и врезался в идущие автомобили, тем самым вызывая цепную реакцию столкновений девяти машин.

В пожарной службе отметили, что на месте ДТП вспыхнул большой огонь. На фотографиях, которые размещены в Twitter полиции Луизианы, запечатлен сгоревший трейлер и обгоревшие обломки машин.

Troop L is currently investigating a fatal crash involving several vehicles on I-12 east at LA 21. #I12 east is closed at that location. Please avoid the area & take alternate routes, & use https://t.co/t3DMRxiNAs for road advisories.https://t.co/5TqEts3O7y pic.twitter.com/E483tdTLRW — LA State Police (@LAStatePolice) May 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 мая, в США в Северной Каролине мужчина въехал в здание ресторана, двое человек погибло.