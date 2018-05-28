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В США произошло ДТП с участием 10 автомобилей, есть погибшие

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 02:56
Фото: ДТП в США (abcnews)
Фото: ДТП в США (abcnews)

В ДТП в штате Луизиана погибли 4 человека, еще 13 пострадали

В штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает ABC.

Так, в автомобильной аварии погибли 4 человека, еще 13 получили травмы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи города Ковингтон в юго-восточной части штата. Столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. На месте ДТП начался пожар, несколько транспортных средств почти полностью были уничтожены огнем.

В полиции сообщили, что всего столкнулись 10 машин. Так, трейлер, который вез авокадо, по невыясненным причинам, не смог остановиться и врезался в идущие автомобили, тем самым вызывая цепную реакцию столкновений девяти машин. 

В пожарной службе отметили, что на месте ДТП вспыхнул большой огонь. На фотографиях, которые размещены в Twitter полиции Луизианы, запечатлен сгоревший трейлер и обгоревшие обломки машин.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 мая, в США в Северной Каролине мужчина въехал в здание ресторана, двое человек погибло.  

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Теги публикации: ДТП, Соединенные Штаты Америки, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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