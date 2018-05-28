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У США сталася ДТП за участю 10 автомобілів, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 02:56
Фото: ДТП в США (abcnews)
Фото: ДТП в США (abcnews)

У ДТП в штаті Луїзіана загинули 4 людини, ще 13 постраждали

В штаті Луїзіана (США) сталася велика аварія за участю легкових і вантажних автомобілів. Про це повідомляє ABC.

Так, в автомобільній аварії загинули 4 людини, ще 13 отримали травми.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу міста Ковінгтон в південно-східній частині штату. Зіткнулися дві вантажівки і кілька легкових автомобілів. На місці ДТП почалася пожежа, кілька транспортних засобів майже повністю були знищені вогнем.

У поліції повідомили, що всього зіткнулися 10 машин. Так, трейлер, який віз авокадо, з нез'ясованих причин, не зміг зупинитися і врізався в автомобілі, тим самим викликавши ланцюгову реакцію зіткнень дев'яти машин. 

В пожежній службі зазначили, що на місці ДТП спалахнув великий вогонь. На фотографіях, які розміщені в Twitter поліції Луїзіани, зображений згорілий трейлер і обгорілі уламки машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 20 травня, в США  чоловік в'їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло.

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Теги публікації: ДТП, Сполучені Штати Америки, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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