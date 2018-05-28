У США сталася ДТП за участю 10 автомобілів, є загиблі

У ДТП в штаті Луїзіана загинули 4 людини, ще 13 постраждали

В штаті Луїзіана (США) сталася велика аварія за участю легкових і вантажних автомобілів. Про це повідомляє ABC.

Так, в автомобільній аварії загинули 4 людини, ще 13 отримали травми.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу міста Ковінгтон в південно-східній частині штату. Зіткнулися дві вантажівки і кілька легкових автомобілів. На місці ДТП почалася пожежа, кілька транспортних засобів майже повністю були знищені вогнем.

У поліції повідомили, що всього зіткнулися 10 машин. Так, трейлер, який віз авокадо, з нез'ясованих причин, не зміг зупинитися і врізався в автомобілі, тим самим викликавши ланцюгову реакцію зіткнень дев'яти машин.

В пожежній службі зазначили, що на місці ДТП спалахнув великий вогонь. На фотографіях, які розміщені в Twitter поліції Луїзіани, зображений згорілий трейлер і обгорілі уламки машин.

Troop L is currently investigating a fatal crash involving several vehicles on I-12 east at LA 21. #I12 east is closed at that location. Please avoid the area & take alternate routes, & use https://t.co/t3DMRxiNAs for road advisories.https://t.co/5TqEts3O7y pic.twitter.com/E483tdTLRW — LA State Police (@LAStatePolice) May 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 20 травня, в США чоловік в'їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло.