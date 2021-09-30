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В США произошла стрельба в начальной школе: один ребенок находится в критическом состоянии

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Мемфис, Четверг 30 сентября 2021 20:13
В США произошла стрельба в начальной школе: один ребенок находится в критическом состоянии Фото: в США произошла стрельба в начальной школе, тяжело ранен ребенок (twitter.com/JeremypierreFOX)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) 30 сентября произошла стрельба в начальной школе. Тяжелое ранение получил 13-летний подросток, он находится в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Мемфиса.

По данным правоохранителей, стрельба в начальной школе произошла около 09:15 по местному времени (17:15 по Киеву). Полиция подтвердила информацию об одном пострадавшем - несовершеннолетнем мальчике, который доставлен в больницу в критическом состоянии.

После инцидента полиция и спасатели эвакуировали учащихся. По предварительной информации, стрелявший - студент. Он скрылся с места происшествия. Позднее мальчик сдался правоохранителям.

Других подробностей полиция не раскрывает. Начато расследование инцидента. В заявлении учебных заведений округа Шелби говорится, что школа закрыта, и родители были уведомлены о произошедшем.

На опубликованных в соцсетях фото и видео с места происшествия видны десятки полицейских машины вокруг школы.

Фото: в США произошла стрельба в начальной школе, тяжело ранен ребенок (twitter.com/JeremypierreFOX)

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Соединенные Штаты Америки школа
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