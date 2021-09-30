У США сталася стрілянина в початковій школі: одна дитина перебуває в критичному стані

В американському місті Мемфіс (штат Теннессі) 30 вересня сталася стрілянина в початковій школі. Важке поранення отримав 13-річний підліток, він знаходиться в лікарні в критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Мемфіса .

За даними правоохоронців, стрілянина в початковій школі сталася близько 09:15 за місцевим часом (17:15 за Києвом). Поліція підтвердила інформацію про одного постраждалого-неповнолітнього хлопчика, який доставлений в лікарню в критичному стані.

Після інциденту поліція і рятувальники евакуювали учнів. За попередньою інформацією, стріляв - студент. Він зник з місця події. Пізніше хлопчик здався правоохоронцям.

Інших подробиць поліція не розкриває. Розпочато розслідування інциденту. У заяві навчальних закладів округу Шелбі говориться, що школа закрита, і батьки були повідомлені про подію.

На опублікованих в соцмережах фото і відео з місця події видно десятки поліцейських машини навколо школи.

Фото: у США сталася стрілянина в початковій школі, важко поранена дитина (twitter.com/JeremypierreFOX)