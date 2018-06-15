В США произошла авария на "американских горках", госпитализированы 6 человек

Два человека упали с высоты 34 футов

В Соединенных Штатах Америки, в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) вагонетки "американских горок" сошли с рельсов аттракциона, в результате чего 6 человек госпитализированы. Об этом сообщает местная пожарная часть в своем Twitter.



Так, сотрудники пожарной части сняли с аттракциона 10 человек, шестеро из них были госпитализированы.

Update: 10 riders rescued. 6 taken to hospital. — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018

Пожарные также сообщили, что два человека упали с высоты 34 футов (более 10 м. - ред.) Они получили серьезные травмы, однако подробностей о их состоянии пока нет. По данным телеканала АВС, инцидент произошел в половине девятого вечера по местному времени.

DB Firefighters working as fast as they can to rescue 2 riders that are in a dangling rollercoaster car pic.twitter.com/v0UrChJdHC — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018



Также сообщается, что еще два человека застряли внутри одной из машинок, повисшей на креплениях, пожарные провели операцию по их спасению, которая продлилась около 30 минут, сообщает Daily Mail.

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Всего с рельсов сошли три тележки с людьми - одна из них обрушилась на землю (именно в ней находились люди, получившие тяжелые травмы), еще две застряли на аттракционе.

Напомним, ранне сообщалось, что в Колорадо (США) произошла стрельба недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера, ранены двое детей и двое взрослых.