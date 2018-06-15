Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В США произошла авария на "американских горках", госпитализированы 6 человек

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 11:53
Фото: вагонетки "американских горок" сошли с рельсов (twitter.com/DaytonaBeachFD)
Фото: вагонетки "американских горок" сошли с рельсов (twitter.com/DaytonaBeachFD)

Два человека упали с высоты 34 футов

В Соединенных Штатах Америки, в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) вагонетки "американских горок" сошли с рельсов аттракциона, в результате чего 6 человек госпитализированы. Об этом сообщает местная пожарная часть в своем Twitter.

Так, сотрудники пожарной части сняли с аттракциона 10 человек, шестеро из них были госпитализированы.

 

Пожарные также сообщили, что два человека упали с высоты 34 футов (более 10 м. - ред.) Они получили серьезные травмы, однако подробностей о их состоянии пока нет. По данным телеканала АВС, инцидент произошел в половине девятого вечера по местному времени.


Также сообщается, что еще два человека застряли внутри одной из машинок, повисшей на креплениях, пожарные провели операцию по их спасению, которая продлилась около 30 минут, сообщает Daily Mail.

 

Всего с рельсов сошли три тележки с людьми - одна из них обрушилась на землю (именно в ней находились люди, получившие тяжелые травмы), еще две застряли на аттракционе.

Напомним, ранне сообщалось, что в Колорадо (США) произошла стрельба недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера, ранены двое детей и двое взрослых.

Новые пошлины США представляют риск для мировой торговли, - МВФ Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая, - WSJ
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь