У США сталася аварія на "американських гірках", госпіталізовано 6 осіб

Дві людини впали з висоти 34 футів

У Сполучених Штатах Америки, у місті Дайтона-Біч (штат Флорида) вагонетки "американських гірок" зійшли з рейок атракціону, у результаті чого 6 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє місцева пожежна частина у своєму Twitter.



Так, співробітники пожежної частини зняли з атракціону 10 осіб, шестеро з них були госпіталізовані.

Update: 10 riders rescued. 6 taken to hospital. — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018

Пожежні також повідомили, що дві людини впали з висоти 34 футів (більше 10 м - ред.) Вони отримали серйозні травми, однак подробиць про їх стан поки немає. За даними телеканалу АВС, інцидент стався о пів на дев'яту вечора за місцевим часом.

DB Firefighters working as fast as they can to rescue 2 riders that are in a dangling rollercoaster car pic.twitter.com/v0UrChJdHC — DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018

Також повідомляється, що ще дві людини застрягли всередині однієї з машинок, яка повисла на кріпленнях, пожежники провели операцію по їх порятунку, яка тривала близько 30 хвилин, повідомляє Daily Mail.

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Всього з рейок зійшли три вагонетки з людьми - одна з них впала на землю (саме в ній знаходилися люди, які отримали важкі травми), ще дві застрягли на атракціоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колорадо (США) сталася стрілянина недалеко від офісної будівлі в північному передмісті Денвера, поранені двоє дітей і двоє дорослих.