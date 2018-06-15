Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У США сталася аварія на "американських гірках", госпіталізовано 6 осіб

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 11:53
Фото: вагонетки "американських гірок" зійшли з рейок (twitter.com/DaytonaBeachFD)
Фото: вагонетки "американських гірок" зійшли з рейок (twitter.com/DaytonaBeachFD)

Дві людини впали з висоти 34 футів

У Сполучених Штатах Америки, у місті Дайтона-Біч (штат Флорида) вагонетки "американських гірок" зійшли з рейок атракціону, у результаті чого 6 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє місцева пожежна частина у своєму Twitter.

Так, співробітники пожежної частини зняли з атракціону 10 осіб, шестеро з них були госпіталізовані.

 

Пожежні також повідомили, що дві людини впали з висоти 34 футів (більше 10 м - ред.) Вони отримали серйозні травми, однак подробиць про їх стан поки немає. За даними телеканалу АВС, інцидент стався о пів на дев'яту вечора за місцевим часом.

 

 

Також повідомляється, що ще дві людини застрягли всередині однієї з машинок, яка повисла на кріпленнях, пожежники провели операцію по їх порятунку, яка тривала близько 30 хвилин, повідомляє Daily Mail.

Всього з рейок зійшли три вагонетки з людьми - одна з них впала на землю (саме в ній знаходилися люди, які отримали важкі травми), ще дві застрягли на атракціоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колорадо (США) сталася стрілянина недалеко від офісної будівлі в північному передмісті Денвера, поранені двоє дітей і двоє дорослих.

 

Нові мита США представляють ризик для світової торгівлі, - МВФ Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю, - WSJ
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся