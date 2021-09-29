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В США произошел взрыв газа в жилом доме: пострадали не менее 7 человек

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Даллас, Среда 29 сентября 2021 21:45
В США произошел взрыв газа в жилом доме: пострадали не менее 7 человек Фото: в США взорвался газ в жилом доме: есть пострадавшие (twitter.com/garytx)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В американском городе Даллас (штат Техас) 29 сентября взорвался газ в двухэтажном жилом доме. Пострадали не менее 7 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По данным издания, взрыв произошел после того, как пожарные прибыли для выяснения причин утечки газа в многоквартирном доме. После взрыва здание частично обрушилось и загорелось.

В результате взрыва ранения получили семь человек, в том числе не менее четырех пожарных. Их доставили в больницы. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пресс-секретарь службы спасения Далласа Джейсон Эванс рассказал изданию, что взрыв нанес огромный ущерб и спровоцировал обширный коллапс.

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Соединенные Штаты Америки Взрыв газа
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