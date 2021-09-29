У США стався вибух газу в житловому будинку: постраждали не менше 7 осіб

В американському місті Даллас (штат Техас) 29 вересня вибухнув газ у двоповерховому житловому будинку. Постраждали не менше 7 осіб, двоє з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

За даними видання, вибух стався після того, як пожежники прибули для з'ясування причин витоку газу в багатоквартирному будинку. Після вибуху будівля частково обрушилася і загорілася.

В результаті вибуху поранення отримали семеро людей, у тому числі не менше чотирьох пожежників. Їх доставили в лікарні. Двоє з постраждалих перебувають у критичному стані.

Прессекретар Служби порятунку Далласа Джейсон Еванс розповів виданню, що вибух завдав величезної шкоди і спровокував великий колапс.