У США стався вибух газу, є загиблий

В результаті вибуху загинув пожежний

В штаті Вісконсін (США) стався вибух природного газу, внаслідок якого загинув пожежник. Про це повідомляє AP.

Як зазначається, в результаті вибуху постраждали десятки людей.

"В ході вибуху був убитий капітан пожежної охорони Сан-Прейрі. Він працював пожежним більше 15 років, також володів таверною Barr House, зруйновану через вибух", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вибух стався близько 7 вечора після того, як прорвало трубу з природним газом на будівництві. Полум'я мало висоту в чотириповерховий будинок.

Так, поліція і пожежники прибули для розслідування на місце події. Після вибуху спалахнула пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції в комуні Кіброн в одному з магазинів стався вибух, у результаті чого постраждали 10 осіб. П'ять осіб перебувають у критичному стані.

Зазначено, що до ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників.