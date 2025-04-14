У США прогнозують зниження цін на нафту за адміністрації Трампа

Такий прогноз американський чиновник озвучив під час брифінгу з журналістами у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

"Під керівництвом президента (Дональда) Трампа в наступні чотири роки ми майже напевно побачимо нижчі середні ціни на енергоносії, ніж ми спостерігали за останні чотири роки попередньої адміністрації", - сказав Райт.

Разом з тим глава Міненергетики США відмовився назвати конкретні цінні показники.

"Я не можу коментувати, де сьогодні ціни на нафту або куди вони рухаються, але якщо ви зменшите перешкоди для інвестицій, зменшите перешкоди для побудови інфраструктури, ви зможете знизити вартість постачання енергії", - розповів Райт.

Американський чиновник перебував в Ер-Ріяді в рамках турне кількома країнами Близького Сходу. Воно включало зустрічі з міністром енергетики Саудівської Аравії принцом Абдулазізом бін Салманом.

Падіння цін на нафту

Тут варто зазначити, що ціни на нафту нещодавно впали після того, як Саудівська Аравія та інші нафтовидобувні країни пообіцяли збільшити видобуток, а президент США "струсонув" ринки своїми новими тарифами.

Так, ціни на нафту впали нижче 65 доларів за барель, що є найнижчим рівнем з часів пандемії коронавірусу та значно нижче рівня, на якому Саудівська Аравія балансує свій бюджет, пише Bloomberg.

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs прогнозує, що це може поставити під загрозу здатність королівства на Аравійському півострові продовжувати фінансувати свої масштабні плани економічної трансформації.

"Енергетичний" конфлікт між США та Саудівською Аравією

Західні оглядачі нагадують, що Штати за часів президентства Джо Байдена часто конфліктували з Саудівською Аравією через енергетичну політику. Це відбувалося, зокрема, на тлі ігнорування Ер-Ріядом прохання Вашингтона збільшити виробництво та знизити ціни на нафту для боротьби з інфляцією.

Згідно з даними Bloomberg, з 2017 по 2021 рік нафта в середньому коштувала близько 83 доларів за барель.

Вашингтон та Ер-Ріяд працюють над "ядерною" угодою

За словами Райта, Штати та Саудівська Аравія працюють над попередньою угодою про співпрацю у сфері цивільного виробництва ядерної енергії, та очікують досягти прогресу вже цього року. Він додав, що дві країни знаходяться на "шляху" до угоди, яка передбачатиме нерозповсюдження та контроль ядерних технологій.

Саудівська Аравія має підписати так звану угоду 123, яка охоплює такі сфери, як питання розповсюдження ядерної зброї та передача технологій, розповів глава Міненергетики США.

Він додав, що Вашингтон також вважає "критично важливим" те, що Саудівська Аравія не прагне співпрацювати з Китаєм у розвитку своєї ядерної програми.