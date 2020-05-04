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В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 20:05
В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Смертность в мире ожидают до 3 тысяч в сутки

В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что в администрации президента США Дональда Трампа прогнозируют, что количество смертей от COVID-19 в стране возрастет вдвое до начала июня этого года.

"Прогнозы из внутреннего отчета прогнозируют около 200 тысяч новых случаев каждый день к концу месяца", - говорится в сообщении.

Также смертность в мире ожидают до 3 тысяч в сутки до конца мая.

Напомним, что в США число погибших от коронавируса составляет 67 тысяч, а общее число зараженных достигло 1 158 000 человек. Так, Нью-Йорк стал эпицентром вспышки заболевания в стране: на сегодняшний в городе и штате подтверждено 316 415 случаев заболевания и 24 708 случаев смерти.

Как сообщало РБК-Украина, США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По данным Bloomberg, в рамках проекта будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных экспериментальных вакцин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавируса может умереть до 100 тысяч американцев. Он также утверждал, что без действий его администрации "минимум потеряли бы два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов, это минимум".

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