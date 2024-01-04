США продовжують обговорення з союзниками передачі Україні заморожених російських активів

"Ми все ще обговорюємо з партнерами про те, як має виглядати реконструкція та відновлення України після війни. Але очевидно, що наше головне завдання зараз - допомогти їм у боротьбі з російською агресією", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримує президент США Джо Байден конфіскацію російських заморожених активів - 300 млрд доларів.

Кірбі також заявив, що Білий дім наразі не має коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги, оскільки Конгрес досі не ухвалив рішення.

"Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу", - заявив Кірбі.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни наблизилися до вирішення питання про направлення заморожених на Заході активів Росії на відновлення України.

"Вже є перші прецеденти змін до законодавства, які передбачають механізми передачі коштів. Поки що важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - сказав він.

За його словами, вирішення питання очікується вже цього року.