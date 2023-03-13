США продовжили переселенцям з України право перебування у країні: названо терміни
Білий дім продовжив право на перебування в країні переселенців з України, які були змушені тікати до США через повномасштабне вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги Uniting for Ukraine ("Об'єднуючись для України").
Повідомляється, що наразі переселенці з України автоматично отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Американські організації, які займаються розселенням прибулих, оцінюють кількість українських громадян із "річним правом" проживання у США приблизно у 20 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запустили проект Welcome Corps, який дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців із України.
Також ми писали, що навесні 2022 року уряд США дав старт програмі Uniting For Ukraine. Вона дозволяє українцям, які рятуються від війни, в'їзд до США за спрощеною процедурою. Однак при цьому лише половина українців, які оформили візи до США за програмою для біженців, вирішать виїхати до країни.
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