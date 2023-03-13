США продлили переселенцам из Украины право пребывания в стране: названы сроки
Белый дом продлил право на пребывание в стране переселенцам из Украины, которые были вынуждены бежать в США из-за полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи Uniting for Ukraine ("Объединяясь для Украины").
Сообщается, что теперь переселенцы из Украины автоматически получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с "годичным правом" проживания в США примерно в 20 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты запустили проект Welcome Corps, который позволит американцам напрямую поддерживать беженцев из Украины.
Также мы писали, что весной 2022 года правительство США дало старт программе Uniting For Ukraine. Она позволяет украинцам, спасающимся от войны, въезд в США по упрощенной процедуре. Однако при этом только половина украинцев, оформивших визы в США по программе для беженцев, решат уехать в страну.
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