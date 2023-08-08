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США продовжать тиск на РФ для відновлення “зернової угоди”, - Держдеп

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Вівторок 08 серпня 2023 06:59
США продовжать тиск на РФ для відновлення “зернової угоди”, - Держдеп Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки продовжать тиснути на Кремль з метою змусити РФ повернутися до "зернової угоди", однак ті поки що не проявляють такого бажання.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи", - заявив Міллер.

Він також додав, що США не вірять російським відмовкам про причини виходу з угоди. За його словами, експорт російського зерна і добрив мав одні з найвищих показників під час дії Чорноморської ініціативи.

Міллер підкреслив, що США продовжать поз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди і бомбардування українських портів.

"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ", - наголосив представник Держдепу.

Підсумовуючи, він додав, що наразі у Вашингтоні не бачать жодних ознак готовності РФ поновити участь в угоді.

Зрив зернової угоди

Кілька тижнів тому РФ заявила, що "призупиняє" участь у "зерновій угоді", доки всі її умови не виконають. Таким чином, експорт українського зерна Чорним морем було припинено.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.

При цьому нещодавно постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначала, що Росія може бути готова розпочати переговори про поновлення участі у "зерновій угоді".

Про те, чому важливо відновити дію угоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки зерновий коридор
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