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США продолжат давление на РФ для возобновления "зернового соглашения", - Госдеп

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Вторник 08 августа 2023 06:59
США продолжат давление на РФ для возобновления "зернового соглашения", - Госдеп Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать давление на Кремль с целью заставить РФ вернуться к "зерновому соглашению", однако те пока не проявляют такого желания.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.

Он также добавил, что США не верят российским отговоркам о причинах выхода из соглашения. По его словам, экспорт российского зерна и удобрений имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы.

Миллер подчеркнул, что США продолжат объяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения и бомбардировку украинских портов.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул представитель Госдепа.

Подытоживая, он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне не видят никаких признаков готовности РФ возобновить участие в соглашении.

Срыв зерновой сделки

Несколько недель назад РФ заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновом соглашении", пока все его условия не будут выполнены. Таким образом, экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

При этом недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд отмечала, что Россия может быть готова начать переговоры о возобновлении участия в "зерновом соглашении".

О том, почему важно возобновить действие сделки - читайте в материале РБК-Украина.

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