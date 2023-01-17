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США продовжать постачати в Україну системами ППО для захисту від РФ, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 17 січня 2023 23:51
США продовжать постачати в Україну системами ППО для захисту від РФ, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту", - наголосила представник адміністрації США.

За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини", - додала Жан-П'єр.

Нагадаємо, що в грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Також ми писали про те, що Німеччина за США погодилася передати Україні батарею Patriot.

Як нещодавно стало відомо, українські військові навчатимуться використовувати ці комплекси ППО у штаті Оклахома.

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