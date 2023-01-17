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США продолжат снабжать Украину системами ПВО для защиты от РФ, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 17 января 2023 23:51
США продолжат снабжать Украину системами ПВО для защиты от РФ, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден намерен выполнять обещания, которые он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно передачи всего необходимого для самозащиты, в том числе, новых системам ПВО для уничтожения российских ракет.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты", - подчеркнула представитель администрации США.

По ее словам, об этом заявил лично Джо Байден на недавней встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договоренности предполагают и передачу систем противовоздушной обороны.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления", - добавила Жан-Пьер.

Напомним, что в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Также мы писали о том, что Германия вслед за США согласилась передать Украине батарею Patriot.

Как недавно стало известно, украинские военные будут учиться использовать эти комплексы ПВО в штате Оклахома.

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