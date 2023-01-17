США продолжат снабжать Украину системами ПВО для защиты от РФ, - Белый дом

Президент США Джо Байден намерен выполнять обещания, которые он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно передачи всего необходимого для самозащиты, в том числе, новых системам ПВО для уничтожения российских ракет.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг .

"Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты", - подчеркнула представитель администрации США.

По ее словам, об этом заявил лично Джо Байден на недавней встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договоренности предполагают и передачу систем противовоздушной обороны.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления", - добавила Жан-Пьер.