США продовжать посилювати ППО України. У Білому домі відреагували на удар РФ по Полтаві

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Кірбі також висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".

Що передувало

Вранці вівторка, 3 вересня, росіяни обстріляли Полтаву. Для цього вони використали балістику. В результаті атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про понад 50 загиблих та 200 постраждалих внаслідок атаки.

У ЗСУ почали розслідувати, чи був захист Інституту забезпечений належним чином.

Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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