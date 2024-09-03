США продовжать посилювати ППО України. У Білому домі відреагували на удар РФ по Полтаві
Сполучеі Штати Америки продовжать зміцнювати протиповітряну оборонк України. Це відбудеться "у найближчі тижні".
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Кірбі також висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.
"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.
За його словами, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".
Що передувало
Вранці вівторка, 3 вересня, росіяни обстріляли Полтаву. Для цього вони використали балістику. В результаті атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про понад 50 загиблих та 200 постраждалих внаслідок атаки.
У ЗСУ почали розслідувати, чи був захист Інституту забезпечений належним чином.
Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.
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