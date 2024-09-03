ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США продовжать посилювати ППО України. У Білому домі відреагували на удар РФ по Полтаві

Вівторок 03 вересня 2024 21:16
UA EN RU
США продовжать посилювати ППО України. У Білому домі відреагували на удар РФ по Полтаві Фото: Джон Кірбі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучеі Штати Америки продовжать зміцнювати протиповітряну оборонк України. Це відбудеться "у найближчі тижні".

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Кірбі також висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".

Що передувало

Вранці вівторка, 3 вересня, росіяни обстріляли Полтаву. Для цього вони використали балістику. В результаті атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про понад 50 загиблих та 200 постраждалих внаслідок атаки.

У ЗСУ почали розслідувати, чи був захист Інституту забезпечений належним чином.

Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії