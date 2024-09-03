США продолжат усиливать ПВО Украины. В Белом доме отреагировали на удар РФ по Полтаве

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Кирби также выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина относительно народа Украины, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".

Что предшествовало

Утром вторника, 3 сентября, россияне обстреляли Полтаву. Для этого они использовали баллистику. В результате атаки был частично разрушен Институт связи в городе. В последний раз было известно о более чем 50 погибших и 200 пострадавших в результате атаки.

В ВСУ начали расследовать, была ли защита Института обеспечена должным образом.

Все детали трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина .

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