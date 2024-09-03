США продолжат усиливать ПВО Украины. В Белом доме отреагировали на удар РФ по Полтаве
Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. Это произойдет "в ближайшие недели".
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Кирби также выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве.
"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина относительно народа Украины, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.
По его словам, президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".
Что предшествовало
Утром вторника, 3 сентября, россияне обстреляли Полтаву. Для этого они использовали баллистику. В результате атаки был частично разрушен Институт связи в городе. В последний раз было известно о более чем 50 погибших и 200 пострадавших в результате атаки.
В ВСУ начали расследовать, была ли защита Института обеспечена должным образом.
Все детали трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина .
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