UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів, - Пелосі

Фото: Ненсі Пелосі, речник Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Підтримка України від США продовжуватиметься, навіть якщо республіканці переможуть на майбутніх виборах до Палати представників.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила речник Палати представників Ненсі Пелосі.

"Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті представників та в Сенаті, і вона починається у Білому домі з нашим президентом", - зазначила Пелосі, реагуючи на чутки про можливе скорочення підтримки України при перемозі республіканців на майбутніх виборах.

Також вона згадала про нову роль Ірану у війні Росії проти України та наголосила, що Тегеран робить велику помилку, надаючи допомогу росіянам.

Нагадаємо, раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін МакКарті заявив про готовність його партії скоротити допомогу Україні у разі перемоги на виборах, що відбудуться у листопаді.

Пізніше лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл запропонував президенту США Джо Байдену збільшити підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАРеспубліканська партія СШАВійна Росії проти України