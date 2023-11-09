Пентагон просить у Конгресу 3 млрд. доларів на розширення виробництва 155-мм снарядів

У США хочуть збільшити виробництво 155 мм снарядів. Для поповнення запасів виснажених війною в Україні та Ізраїлі потрібно три мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Армія США просить Конгрес виділити 3,1 мільярда доларів на купівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю.

Кошти будуть спрямовані на модернізацію або будівництво підприємств з виробництва 155-міліметрової артилерії в кількох штатах. Вони будуть взяті з пакету Байдена розміром 106 млрд доларів.

За словами представника армії, із 3,1 мільярда доларів, призначених для артилерійських озброєнь, близько половини піде на нарощування промислового потенціалу, а решта піде на закупівлю патронів.

Інша частина грошей піде на фінансування розширення інших боєприпасів, включаючи кошти збільшення річного обсягу виробництва перехоплювачів ППО Patriot з 550 до 650.

Допомога США Україні

На початку жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 мільярдів доларів. З них 61,4 млрд доларів отримає Україна.

Також США, за підсумками засідання "Рамштайн", виділили пакет допомоги у розмірі 200 млн доларів. Він включає боєприпаси ППО, артилерійські боєприпаси і ракети.