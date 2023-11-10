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США однаково зосереджені на війні в Україні та подіях в Ізраїлі, - Держдеп

Вашингтон, П'ятниця 10 листопада 2023 00:54
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США однаково зосереджені на війні в Україні та подіях в Ізраїлі, - Держдеп Фото: заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що США зосереджені на допомозі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника представника Держдепартаменту США Веданта Патела.

"Ми, як і раніше, можемо залишатися зосередженими на вирішення різних проблем, що існують у світі. Це також включає продовження нападу Росії на Україну", - заявив Пател.

Заступник представника нагадав, що минулого тижня США виділило допомогу Україні у війні.

"Минулого тижня, ми оголосили про черговий транш допомоги в галузі безпеки для наших українських партнерів і це те, на чому ми, як і раніше, зосереджуватимемося", - сказав чиновник.

Ведант Пател зауважив, що США допомагають як Україні, так Ізраїлю.

"У своєму виступі в овальному кабінеті президент Байден говорив про важливість не тільки, звісно, забезпечення Ізраїлю всім необхідним для захисту своєї безпеки, а й того, щоб наші українські партнери продовжували надавати підтримку, яку вони надають, домагаються того, щоб вони могли продовжувати захищати. себе від посягань на їхню територіальну цінність", - завершив відповідь Пател.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що США хочуть збільшити виробництво 155 мм снарядів, які закінчуються через війну в Україні та Ізраїлі. Для цього Америці потрібно три мільярди доларів. Америка та союзники від початку війни в Україні відправили понад 2 млн набоїв калібру.

Президент США Джо Байден у жовтні запросив у Конгресу США 106 млрд. доларів. З них Україні виділено 61,4 млрд доларів.

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